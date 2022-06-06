В Приднестровье сообщили о теракте в военной части миротворцев

Следственный комитет Приднестровья сообщил о теракте в военной части республики. Как сообщает РИА Новости, неизвестные сбросили в автопарк резервного подразделения миротворческого контингента два взрывных устройства с дрона.

Предположительно, с квадрокоптера скинули гранаты РГД-5. По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работали специалисты, изъяты фрагменты взрывных устройств.

Напомним, что ранее в Приднестровье произошла череда терактов — в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, а также в военкомате в Тирасполе. В республике был введен «красный» уровень террористической опасности, но в конце мая его снизили до «желтого».