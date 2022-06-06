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1 час назад

В Приднестровье сообщили о теракте в военной части миротворцев

Елена Прошина

Следственный комитет Приднестровья сообщил о теракте в военной части республики. Как сообщает РИА Новости, неизвестные сбросили в автопарк резервного подразделения миротворческого контингента два взрывных устройства с дрона.

В Приднестровье сообщили о теракте в военной части миротворцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предположительно, с квадрокоптера скинули гранаты РГД-5. По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работали специалисты, изъяты фрагменты взрывных устройств.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 277 УК ПМР ("Диверсия"). В рамках уголовного дела назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшей диверсии», — сообщили в следственном комитете.

Напомним, что ранее в Приднестровье произошла череда терактов — в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, а также в военкомате в Тирасполе. В республике был введен «красный» уровень террористической опасности, но в конце мая его снизили до «желтого».

Армия,Происшествия,Следственный комитет,
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