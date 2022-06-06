Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что положение военнослужащих вооруженных сил Украины в Северодонецке сейчас ухудшилось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

«Удалось провести контрнаступление и на некоторое время освободить почти половину города, но сейчас ситуация опять для нас ухудшилась», — сказал чиновник.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, подтверждающее взятие под контроль российскими войсками жилой зоны города Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР).

4 июня Минобороны России заявило, что подразделения ВСУ понесли критические потери в ходе боев за Северодонецк.

31 мая посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник заявил о взрыве цистерны с кислотой на подконтрольном вооруженным силам Украины заводе «Азот» в Северодонецке.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.