В Германии назвали причину задержки поставок танков Украине

Источники журнала Spiegel заявили, что поставки немецких тяжелых вооружений Киеву задерживаются, так как Германия «по историческим причинам никогда не будет первой страной, поставившей Украине танки».

Источники издания, близкие к правительству, заявили об опасениях, что Украина может стать слишком самоуверенной, если одержит ряд побед на поле боя, и решит ворваться на российскую территорию.

«Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», - отмечает журнал.

В течение нескольких месяцев в Германии ходили слухи, что канцлер Олаф Шольц предпочел бы вообще не поставлять на Украину никакого оружия, и уж тем более тяжелых вооружений, подчеркивает Spiegel. Согласно этим слухам, канцлера приходилось принуждать к каждой уступке, но затем он начал задерживать поставки.

Ранее Шольц сообщил, что летом 2022 года Германия поставит Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Также на осень запланированы поставки современной зенитной системы IRIS-T SLM и четырех реактивных систем залпового огня MARS II со склада Бундесвера.

Однако пока непосредственно на Украину Германией не поставлено ни одной единицы тяжелого вооружения, подчеркивает Spiegel. И даже если все обещанные системы в конечном итоге попадут в страну, Украина потеряет огромное количество времени. Любое оружие, быстро поступившее на Украину, способно переломить ход конфликта в пользу Киева, подчеркивает журнал.