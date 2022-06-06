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1 час назад

Запуск ракет Южной Кореи и США объяснили

Lenta.ruиещё 12

Ответные запуски ракет Южной Кореи и США на испытания Северной Кореи символизируют собой единство по вопросам обороны между Сеулом и Вашингтоном. Они демонстрируют готовность обеспечивать сдерживание Пхеньяна в сфере военной безопасности, объяснил доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин в разговоре с «Лентой.ру».

Запуск ракет Южной Кореи и США объяснили
Фото: ReutersReuters

Ответные действия

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6 июня появилась информация, что Южная Корея и США провели запуски ракет в Японское море в ответ на последние испытания баллистических снарядов КНДР.

«Говорить о том, что данные пуски ракет приведут к какой-то эскалации, преждевременно, поскольку из ряда вон выходящими эти события назвать нельзя. Такая практика периодически происходит на протяжении последних нескольких лет. Отметить можно только определенное увеличение интенсивности», — заявил Андрей Губин.

18 ракетных испытаний с начала 2022 года произвела КНДР, сообщил Губин

Политолог объяснил, что запуски со стороны Южной Кореи и США чаще происходят только в ответ на испытания КНДР. Таким образом Сеул и Вашингтон показывают готовность обеспечить сдерживание Пхеньяна. В свою очередь, КНДР проводит запуски не только для демонстрации своей мощи.

«Со стороны Северной Кореи ничего не меняется — они запускали и запускают свои ракеты в море, просто выросли интенсивности. Это может быть и из-за технической необходимости, и из-за военной: отработка новых видов вооружений, новых систем и, конечно, политические демонстрационные шаги также имеют место», — считает он.

Политика Южной Кореи

Андрей Губин убежден, что Южная Корея стала открыто проводить политику по удалению от КНДР, что не может остаться без внимания в Северной Корее.

«Это принципиальная позиция нового южнокорейского руководства. Конечно, в Пхеньяне от этого удовольствия и радости особо не испытывают. Своими запусками КНДР привлекает к себе внимание», — заключил он.

5 июня Северная Корея запустила ракету в направлении Японского моря, о чем сообщила береговая охрана Японии. В стране восходящего солнца допустили, что КНДР могла запустить ракеты с изменяемой траекторией полета.

Армия,США и КНДР,Андрей Губин,
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