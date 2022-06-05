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27 минут назад

Кадыров снова заявил о контроле над Северодонецком

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, которым подтвердил взятие под контроль российскими войсками жилой зоны города Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Кадыров снова заявил о контроле над Северодонецком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка. <...> Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ. <...> помощник Главы ЧР Апты Алаудинов специально для нас записал очередное видео», — сообщил Кадыров в описании к видео.

Армия,Рамзан Кадыров,
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