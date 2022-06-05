Кадыров снова заявил о контроле над Северодонецком

«Я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка. <...> Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ. <...> помощник Главы ЧР Апты Алаудинов специально для нас записал очередное видео», — сообщил Кадыров в описании к видео.