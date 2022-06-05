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10 минут назад

Российский генерал-майор погиб в ходе спецоперации на Украине

Lenta.ru

Генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram.

Российский генерал-майор погиб в ходе спецоперации на Украине
Фото: ReutersReuters

«Ты ушел, как солдат, как воин. Не всякому это дано», — указал в посте журналист.

В свою очередь Telegram-канал «Военный осведомитель» уточнил, что Кутузов погиб в ходе выполнения боевой задачи близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района Луганской народной республики.

Генерал-майор ВС РФ Канамат Боташев погиб в небе над Украиной

Отмечается, что за время службы Кутузов был награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», Почета, а также медалью «За отвагу».

2 июня сообщалось, что в ходе военных действий в небе над Луганской областью погиб герой России, генерал-майор ВВС России в отставке 63-летний Канамат Боташев. По информации Baza, самолет Боташева сбили, пилот не успел катапультироваться.

Армия,Канамат Боташев,Александр Сладков,Верховный суд,
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