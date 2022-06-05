Путин назвал число уничтоженных украинских РСЗО

Президент России Владимир Путин заявил, что поставка Вашингтону РСЗО Киеву связана с восполнением потерь боевой техники со стороны Украины. Об этом глава государства рассказал в ходе интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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«Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня — они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичные системы советского, российского производства — «Град», «Смерч», «Ураган», — подчеркнул Путин.

По его словам, «дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются».

Во фрагменте интервью Путин оценил поставки зарубежных вооружений Киеву.

«Их, как известно, несколько типов. Первый — это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала», — пояснил Путин.

Он добавил, что, когда началась спецоперация, в распоряжении армии Украины находились 525 РСЗО, 380 из которых были уничтожены. При этом часть потерь была восстановлена за счет РСЗО в запасе.

Также президент обратил внимание, что у России есть системы ПВО.

«У нас есть. «Буки», «Торы», «Панцири» — работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их (беспилотники) наши системы ПВО щелкают, как орех», — рассказал он.

РФ, как добавил Путин, сделает соответствующие выводы, если Запад станет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.