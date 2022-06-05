Правительство Испании готово поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais со ссылкой на источники в кабмине королевства.
По ее информации, до настоящего момента власти Испании передали украинской стороне боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение - гранатометы или пулеметы. Теперь же правительство королевства готовится поставить танки Leopard и батарею зенитных ракет.
Испания также предложила Украине обучить ее военных обращению с западными танками. По данным источников издания, первоначально обучение может пройти в Латвии, где размещены 500 испанских солдат, а затем - на территории королевства.
В пятницу посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев поблагодарил правительство Испании за направление 200 тонн военной помощи, однако счел это недостаточным. По подсчетам дипломата, оружия, направленного Испанией, "хватит на два часа боя".
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.