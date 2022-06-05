Правительство Испании готово поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais со ссылкой на источники в кабмине королевства.

По ее информации, до настоящего момента власти Испании передали украинской стороне боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение - гранатометы или пулеметы. Теперь же правительство королевства готовится поставить танки Leopard и батарею зенитных ракет.

Испания также предложила Украине обучить ее военных обращению с западными танками. По данным источников издания, первоначально обучение может пройти в Латвии, где размещены 500 испанских солдат, а затем - на территории королевства.

В пятницу посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев поблагодарил правительство Испании за направление 200 тонн военной помощи, однако счел это недостаточным. По подсчетам дипломата, оружия, направленного Испанией, "хватит на два часа боя".