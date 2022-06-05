КНДР запустила ракету в Японское море

Армия Северной Кореи предположительно осуществила запуск баллистической ракеты по направлению в Японское море, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии.

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Сторожевые корабли японских морских сил самообороны обращаются с предупреждением ко всем гражданским кораблям, находящимся в море. Кроме того, капитанов кораблей просят сообщать об обнаруженных обломках, но ни в коем случае не приближаться к ним.

Ранее посол Соединенных Штатов в КНДР заявил, что Штаты готовы скорректировать позицию в отношение ее испытаний. С начала года Северная Корея запустила 23 баллистические ракеты, в том числе шесть межконтинентальных баллистических ракет, причем каждый пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.