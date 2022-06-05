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14 часов назад

Американский авианосец с тысячами военных прибыл в Швецию

Lenta.ruиещё 2

В Швецию прибыли тысячи американских военных
Фото: flickr.comflickr.com

Американский авианосец USS Kearsarge прибыл в Стокгольм для участия в учениях НАТО по «сдерживанию» России, пишет The New York Times.

По данным издания, экипаж судна составляет 2,4 тысячи человек, на борту могут находиться 26 военных самолетов и вертолетов. Корабль примет участие в тренировках войск НАТО, Швеции и Финляндии в Балтийском море. Ожидается, что военные отработают задачи по морскому десантированию. Они должны «штурмовать» земли, захваченные условным противником.

Морские пехотинцы, моряки, пилоты и другие военнослужащие из 16 стран должны «захватить» плацдарм на Стокгольмском архипелаге.

Ежегодные международные военные учения Североатлантического альянса Baltops 22 пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня. Маневры начнутся в Стокгольме, а завершатся в немецком Киле. Baltops — одни из крупнейших учений в Северной Европе.

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