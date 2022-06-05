Названо число жертв в результате массированных обстрелов в ДНР

Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли, 20 получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины 4 июня, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«В течение 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов», — говорится в заявлении ведомства.

В Петровском районе Донецка погибли три человека. В Донецке получили ранения 14 человек. Два жителя погибли в Ясиноватском районе, в Горловке ранения получили шесть человек.

4 июня ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. В Ворошиловском районе Донецка националисты выпустили 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», в результате чего пострадали десять человек.