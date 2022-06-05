В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
42 минуты назад

Раскрыты подробности об убитом на Украине французском наемнике

Lenta.ru

Французский наемник, который погиб в начале июня в Харьковской области на Украине, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками. Такие подробности раскрыло издание Libération.

Раскрыты подробности об убитом на Украине французском наемнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, погибшим является 32-летний французский легионер Вильфрид Блерио, который мог быть связан с французскими ультраправыми группировки.

Кроме того, одна из групп в своем Telegram-канале рассказала, что Блерио был «французским легионером, который всю жизнь боролся с большевизмом и антифашистами». Также в соцсетях появились фотографии, где убитый позирует с фашистским приветствием.

3 июня радиостанция Europe 1 сообщила, что под Харьковом погиб французский наемник, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время артиллерийского обстрала под Харьковом он получил смертельное ранение. В Europe 1 отмечают, что это первый случай гибели французских наемников на Украине с начала российской военной спецоперации.

Армия,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители