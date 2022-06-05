Раскрыты подробности об убитом на Украине французском наемнике

Французский наемник, который погиб в начале июня в Харьковской области на Украине, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками. Такие подробности раскрыло издание Libération.

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По информации издания, погибшим является 32-летний французский легионер Вильфрид Блерио, который мог быть связан с французскими ультраправыми группировки.

Кроме того, одна из групп в своем Telegram-канале рассказала, что Блерио был «французским легионером, который всю жизнь боролся с большевизмом и антифашистами». Также в соцсетях появились фотографии, где убитый позирует с фашистским приветствием.