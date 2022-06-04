В Минобороны заявили об отступлении ВСУ из Северодонецка

Ранее стало известно, что при неудачных попытках прорыва в районе Авдеевки ВСУ потеряли несколько десятков военнослужащих. Как рассказал замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин, в результате двух попыток прорыва ВСУ потеряли убитыми около 70 военных. Кроме того, были уничтожены три украинских танка, еще два были подбиты.