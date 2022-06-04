Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка Украины вертолетом Ка-52

Отмечается, что авиационные удары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. В результате были уничтожены танк, бронетранспортер и вооружение на позиции украинских войск.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.