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26 минут назад

МО РФ: российские ВС нанесли удары по центру артподготовки ВСУ и пункту дислокации иностранных наемников

Газета.Ruиещё 10

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ВС нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих эксплуатации и управлению стрельбе из гаубиц М777.

Российские ВС нанесли удары по пункту дислокации иностранных наемников
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Дачное в Одесской области.

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По данным Минобороны, ВС РФ поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах пяти населенных пунктов.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки РСЗО БМ-21 "Град", девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения", - рассказал Конашенков.

Также российские ПВО сбили под Одессой самолет военно-транспортной авиации ВСУ, доставлявший вооружение и боеприпасы. За последние сутки были уничтожены 17 украинских беспилотников и два БПЛА "Байрактар-ТБ2".

Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка Украины вертолетом Ка-52

Ракетные войска и артиллерия поразили 33 пункта управления, 131 огневую позицию артиллерийских подразделений ВСУ и 542 района сосредоточения живой силы и военной техники. С начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 187 самолетов и 129 вертолетов ВСУ, 1104 беспилотника, 328 ЗРК, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов и 3405 спецавтомобилей ВСУ, уточняет военное ведомство.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Украина разорвала с РФ дипломатические отношения. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.

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