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1 час назад

Посол США: ВСУ сами определят дальность ударов из HIMARS

Елена Прошина

Командование Вооруженных сил Украины примет решение о дальности ударов, наносимых при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Киеву в ближайшее время планируют передать американские власти.

Посол США: ВСУ сами определят дальность ударов из HIMARS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом на брифинге заявила посол США на Украине Бриджит Бринк. Ее слова приводит ТАСС.

«Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи для Украины на 700 миллионов долларов. В этот пакет включены также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться ВСУ самостоятельно», — сказала Бринк.

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Напомним, что власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи 1 июня. В частности, он включает в себя поставки Киеву РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. В первой партии американские власти планируют отправить четыре системы.

Армия,Бриджит Бринк,
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