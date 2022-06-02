Посол США: ВСУ сами определят дальность ударов из HIMARS

«Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи для Украины на 700 миллионов долларов. В этот пакет включены также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться ВСУ самостоятельно», — сказала Бринк.