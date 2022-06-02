Посол США: ВСУ сами определят дальность ударов из HIMARS

Командование Вооруженных сил Украины примет решение о дальности ударов, наносимых при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Киеву в ближайшее время планируют передать американские власти.
Об этом на брифинге заявила посол США на Украине Бриджит Бринк. Ее слова приводит ТАСС.
«Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи для Украины на 700 миллионов долларов. В этот пакет включены также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться ВСУ самостоятельно», — сказала Бринк.
Напомним, что власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи 1 июня. В частности, он включает в себя поставки Киеву РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. В первой партии американские власти планируют отправить четыре системы.