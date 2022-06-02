Генерал СБУ подтвердил отступление ВСУ

«У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось — сегодня мы отступаем и из Северодонецка… Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять более лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит: "Мы не будем переходить в контрнаступление"», — сказал он.