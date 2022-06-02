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16 минут назад

Генерал СБУ подтвердил отступление ВСУ

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать. Об этом в интервью YouTube-каналу «Да это так» заявил бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк.

Генерал СБУ подтвердил отступление ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось — сегодня мы отступаем и из Северодонецка… Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять более лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит: "Мы не будем переходить в контрнаступление"», — сказал он.

По его словам, украинским властям не удастся спастись очередными волнами мобилизации. При этом, отметил генерал, украинской армии нужны люди, способные управлять мощной артиллерией.

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28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль города Северодонецка российскими войсками и войсками Луганской народной республики (ЛНР). Кадыров отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но сегодня он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».

Армия,Рамзан Кадыров,СБУ,
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