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14 минут назад

Россия отправила в Белоруссию гаубицы 2С3М «Акация»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Россия в рамках контракта 2022 года отправила Минобороны Белоруссии отремонтированные самоходные гаубицы 2С3М «Акация», сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех».

Россия отправила в Белоруссию улучшенные гаубицы «Акация»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках выполнения двух контрактов 2022 года АО «Уралтрансмаш» (входит в УВЗ) отправил самоходные гаубицы 2С3М «Акация» после капитального ремонта в Республику Беларусь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отметили в концерне, сегодня АО «Уралтрансмаш» выполняет капитальный ремонт изделий 2С3М, а также модернизацию «Акации» 2С3 до уровня 2С3М.

«В машине усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект, а также проведены работы по полному импортозамещению», – приводит пресс-служба слова гендиректора АО «Уралтрансмаш» Дмитрия Семизорова.

Гаубицы 2С3 «Акация» были приняты на вооружение в 1972 году. В 1975 году были модернизированы до уровня 2С3М. 152-миллиметровые «Акации» предназначены для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.

Напомним, в конце апреля АО «Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Ростех) заключило контракт на капитальный ремонт партии самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-C» с Министерством обороны Белоруссии.

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