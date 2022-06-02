К чему может привести поставка Киеву американских РСЗО HIMARS

Вооружённые формирования Украины намерены нанести удары по приграничной территории России с помощью поставленных из США ракетных систем большой дальности, заявили в Минобороны РФ.

Фото: РСЗО HIMARS Legion-Media РСЗО HIMARS Legion-Media

Накануне Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $700 млн, в рамках которого ВСУ получат РСЗО HIMARS. Украина дала гарантии США не использовать эти комплексы для ударов по РФ, однако в Москве полагают, что обещаниям Киева верить нельзя. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия принимает необходимые меры для минимизации рисков в случае получения Украиной таких РСЗО. По словам аналитиков, США и ЕС сознательно накачивают Киев оружием, чтобы максимально затянуть конфликт. Однако изменить ход боевых действий такие поставки не смогут, уверены эксперты.

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Украинские военные планируют в ближайшее время атаковать приграничную территорию России с использованием американских ракетных систем большой дальности. Такие данные со ссылкой на достоверную оперативную информацию сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, ракетные комплексы планируется разместить в жилой застройке города Шостка Сумской области.

«В Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооружённых формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — заявил он.

Мизинцев подчеркнул, что этими действиями украинские радикалы рассчитывают спровоцировать Вооружённые силы России на ответный огонь, чтобы затем обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении мирного населения. Отмечается, что при проведении этой провокации также планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов.

В среду, 1 июня, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает поставку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.

«Сегодня я анонсирую новый значительный пакет помощи, цель которого — оказать украинским вооружённым силам своевременную и критически важную поддержку... Новый пакет расширит её возможности и обеспечит её продвинутым оружием, включая комплексы HIMARS с боеприпасами для (применения в пределах. — RT) поля боя, чтобы она могла защитить свою территорию от посягательств со стороны России», — приводит заявление Байдена пресс-служба Белого дома.

Как уточнили в Пентагоне, в рамках нового пакета помощи помимо систем HIMARS и боеприпасов к ним США также поставят на Украину четыре вертолёта Ми-17, тысячу ПТРК Javelin, 15 боевых машин, пять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС воздушного наблюдения, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. снарядов калибра 155 мм, запчасти и другое оборудование.

Стоимость поставок в рамках 11-го пакета в оборонном ведомстве оценили в $700 млн. В Пентагоне проинформировали, что общий размер военной помощи, выделенной Вашингтоном Украине после прихода Байдена в Белый дом, составил порядка $5,3 млрд.

«Подливают масло в огонь»

Стоит отметить, что ключевой проблемой в вопросе поставок комплексов HIMARS была дальность действия РСЗО. Расстояние, на которое может наносить удары эта установка, зависит от используемых боеприпасов. По данным из открытых источников, максимальная дальность достигает 500 км.

Однако в конце мая Джо Байден заверил, что США не станут поставлять на Украину ракетные системы, способные наносить удары по территории России.

Накануне объявления о новом пакете помощи представитель администрации президента высокого ранга в ходе брифинга уточнил, что дальность поставляемых Киеву ракет к РСЗО HIMARS не будет превышать 80 км.

В Киеве тоже поспешили заверить, что не намерены наносить удары по территории России с помощью американского оружия. Такое заявление, в частности, сделал президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax. При этом он добавил, что Украина не воюет на территории РФ, хотя известно, что ВСУ неоднократно обстреливали приграничные области России.

О том, что украинские власти дали США гарантии использовать эти комплексы только в «оборонительных целях», сообщили и на спецбрифинге в Пентагоне. В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон доверяет обещаниям Киева.

В Москве к заявлениям украинской стороны относятся иначе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у России нет оснований доверять словам Зеленского.

«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил, что Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания покончить с войной в Донбассе и ничего не сделал для реализации Минских соглашений.

«Поэтому особого кредита доверия к украинской стороне у нас нет», — констатировал Песков.

Пресс-секретарь президента сообщил также, что Россия принимает необходимые меры для минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО.

«Наши компетентные ведомства и Министерство обороны, пограничники видят все риски, они их системно оценивают и принимают соответствующие меры», — сказал Песков.

Он отметил, что США своими поставками оружия целенаправленно подогревают конфликт.

«Здесь ничего нового нет, мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — подчеркнул Песков.

По его мнению, такая политика Вашингтона не способствует «пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры».

Вовлечение Запада

Параллельно с объявлением о новом пакете американской военной помощи Киеву активизировалась и власти ФРГ. Выступая в среду в бундестаге, канцлер Олаф Шольц сообщил, что правительство Германии намерено поставить Киеву системы ПВО, использующие ракеты IRIS-T.

Как сообщала ранее газета газета Bild, эти комплексы могут быть развёрнуты на Украине в ноябре. Отмечается, что дальность пуска такой ракеты — 40 км, а высота применения — до 20 км.

Шольц также напомнил, что ФРГ отправит киевским властям 12 гаубиц PzH 2000. По его словам, сейчас украинские военные обучаются их применению.

Великобритания между тем согласовывает с США план реэкспорта на Украину РСЗО М270 американского производства.

При этом передача западного оружия Киеву проходит на фоне постоянных требований со стороны украинских властей нарастить поставки. Так, в конце мая советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил, что Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику», если тот не предоставит Украине РСЗО.

В российском МИД считают, что таким образом Киев пытается вовлечь в конфликт третьи страны.

«То, чего безапелляционно, по-хозяйски требует киевский режим от своих западных покровителей, переходит все рамки приличия и дипломатического общения. Это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия. Эти риски прекрасно понимают вменяемые западные политики, хотя не все. В Евросоюзе, особенно в его северной части, есть политики, готовые идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции», — заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«Урон гражданскому населению»

По словам аналитиков, нельзя доверять заверениям Киева и Вашингтона о том, что ВСУ не станут применять системы HIMARS для ударов по территории России.

«США сказали, что не будут поставлять ракеты, которые могут достичь территории РФ, но в то же время их специалисты признаются, что Вашингтон не может отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие. А оно может находиться в любой точке боевого соприкосновения. Не факт, что эти ракеты будут применяться по военным целям. Вполне возможно, что их запустят по гражданским объектам, которые находятся не только в ДНР и ЛНР, но и на приграничных территориях РФ. Если это оружие будет иметь дальность свыше 300 км, то оно может достать до городов», — отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

Он также обратил внимание на то, что США не уточняют, какой тип боеприпасов они поставляют Украине вместе с РСЗО. Вместе с тем эксперты полагают, что поставки HIMARS и другого западного вооружения не смогут изменить ход специальной военной операции.

«Поставки оружия не позволяет кардинально изменить обстановку по всей линии боевого соприкосновения. Единственное, на что они способны, — нанести максимальный урон гражданскому населению и инфраструктуре», — подчеркнул Леонков.

Специалисты отмечают, что США и ЕС накачивают Украину оружием, чтобы максимально затянуть конфликт в этой стране и таким образом навредить России.

«Это будет продолжаться, пока на Украине будет, кому поставлять оружие. Американцы играют в долгую. Их цель — истощить РФ как потенциального противника. Американская стратегия заключается в том, чтобы максимально ослабить и дестабилизировать Россию. То, что в ходе этого процесса Украина превратится в руины, их не волнует», — заявил RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Аналогичного мнения придерживается и Алексей Леонков.