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35 минут назад

Россия применила на Украине штурмовики Су-25СМ3 с «яйцами жизни»

Lenta.ruиещё 3

Российская авиация во время специальной операции на Украине применила модернизированные штурмовики Су-25СМ3 с бортовым комплексом обороны (БКО) «Витебск», пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Россия применила на Украине Су-25СМ3 с «яйцами жизни»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, самолеты являются неуязвимыми для зарубежных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Эта модификация штурмовика в основном применяется против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, на южном направлении, говорится в сообщении. При этом комплексы «Витебск», которые размещают в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета, «демонстрируют хорошие характеристики и успешно справляются с задачами».

Госсекретарь США рассказал о данном Киевом обещании

«Витебск» также устанавливали на вертолеты Ка-52 и семейства Ми-8, узнало агентство. Источник добавил, что они успешно использовались в Сирии. «И тогда ни один вертолет с "Витебском" не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что «Витебск», который летчики называют «яйца жизни», отражает за боевой вылет до пяти украинских ракет. Экипажи вертолетов требуют от техников проверять работоспособность БКО, так как он «реально спасает жизни».

Армия,Война в Сирии ,
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