Россия применила на Украине Су-25СМ3 с «яйцами жизни»

Российская авиация во время специальной операции на Украине применила модернизированные штурмовики Су-25СМ3 с бортовым комплексом обороны (БКО) «Витебск», пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, самолеты являются неуязвимыми для зарубежных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Эта модификация штурмовика в основном применяется против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, на южном направлении, говорится в сообщении. При этом комплексы «Витебск», которые размещают в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета, «демонстрируют хорошие характеристики и успешно справляются с задачами».