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51 минуту назад

Женщина впервые в истории возглавила один из видов ВС США

ТАСС

Адмирал Линда Фейган в среду официально была приведена к присяге в качестве командующего Береговой охраной США, став первой в истории женщиной, возглавившей отдельный вид ВС страны.

В США женщина впервые в истории возглавила один из видов ВС страны
Фото: AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyAP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army

"Она будет первой женщиной на посту командующего Береговой охраной, а также первой женщиной, возглавляющей какой-либо из видов ВС США. <...> Мы должны продолжать работать, чтобы гарантировать, что адмирал Фейган <...> не останется единственной. Нам необходимо, чтобы больше женщин занимали высшие должности в <...> ВС", - заявил президент США Джо Байден на церемонии приведения Фейган к присяге.

На посту командующего Береговой охраной США Фейган сменила адмирала Карла Шульца.

Армия,Карл Шульц,Джозеф Байден,
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