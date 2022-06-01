В США женщина впервые в истории возглавила один из видов ВС страны

"Она будет первой женщиной на посту командующего Береговой охраной, а также первой женщиной, возглавляющей какой-либо из видов ВС США. <...> Мы должны продолжать работать, чтобы гарантировать, что адмирал Фейган <...> не останется единственной. Нам необходимо, чтобы больше женщин занимали высшие должности в <...> ВС", - заявил президент США Джо Байден на церемонии приведения Фейган к присяге.