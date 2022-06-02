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1 час назад

Басурин назвал потери ВСУ при попытке прорыва у Авдеевки

Деловая газета "Взгляд"иещё 9

Украинские военные потеряли порядка 70 человек, пытаясь прорваться из окружения в районе Авдеевки, заявил замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Названы потери ВСУ при попытке прорыва у Авдеевки
Фото: ТАССТАСС

«Два таких случая было в районе Авдеевки. <...> Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. <...> До 70 солдат были уничтожены», – заявил Басурин в эфире «России 1», передает ТАСС.

Он добавил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки погибли 15 украинских военных.

Ранее в четверг Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.

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До этого стало известно, что Сводные отряды Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.

Армия,Эдуард Басурин,СБУ,
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