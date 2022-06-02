Полковник назвал цели третьего этапа спецоперации на Украине

Российские Вооруженные силы в скором времени перейдут к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины. Такие цели назвал в беседе с Ura.ru член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.

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Он добавил, что в краткосрочной или среднесрочной перспективе «с донбасской группировкой Вооруженных сил Украины будет покончено».

По его мнению, стратегической задачей нынешнего, второго, этапа спецоперации является освобождение Донбасса от украинских военных, а взятие населенных пунктов — это лишь тактика.

«Взятие какой-нибудь Авдеевки — это тактические эпизоды. Это не битва за Сталинград, не взятие Киева, Харькова, Одессы или Николаева», — заявил Коротченко.