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12 минут назад

Полковник назвал цели третьего этапа спецоперации на Украине

Lenta.ruиещё 1

Российские Вооруженные силы в скором времени перейдут к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины. Такие цели назвал в беседе с Ura.ru член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.

Полковник назвал цели третьего этапа спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

Он добавил, что в краткосрочной или среднесрочной перспективе «с донбасской группировкой Вооруженных сил Украины будет покончено».

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По его мнению, стратегической задачей нынешнего, второго, этапа спецоперации является освобождение Донбасса от украинских военных, а взятие населенных пунктов — это лишь тактика.

«Взятие какой-нибудь Авдеевки — это тактические эпизоды. Это не битва за Сталинград, не взятие Киева, Харькова, Одессы или Николаева», — заявил Коротченко.

В конце мая секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками во время проведения спецоперации на Украине, главное в ней — «довести до конца искоренение нацизма и денацификацию».

Армия,Игорь Коротченко,Николай Патрушев,Минобороны России,
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