Рогозин высказался о планах Шольца создать самую большую армию в ЕC

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерении создать «крупнейшую традиционную армию в Европе», увеличив ее наступательный потенциал. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

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По словам главы госкорпорации, милитаристские планы Шольца напомнили ему времена, когда предки немецкого канцлера мечтали покорить не только Европу, но и Россию.

«Воинственному канцлеру Германии не терпится повторить опыт своих дедулей и вновь пройтись по улицам Москвы в кругу своих подельников-вояк», — написал Рогозин.

К своему сообщению он прикрепил архивные кадры, на которых тысячи немецких военнопленных идут по Москве под конвоем красноармейцев.