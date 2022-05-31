Объяснен провал контрнаступления ВСУ под Херсоном

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном, которое готовилось в течение нескольких недель, полностью провалилось. По словам выживших бойцов, российские военные применили неизвестное оружие. Об этом сообщает Life.

Ряд официальных лиц Украины уже заявили, что две попытки ВСУ прорваться на херсонском направлении оказались провальными. По словам замглавы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова, ничего хорошего из этих атак не вышло – люди были просто направлены на убой.

Сами выжившие в результате неудачных контрнаступлений ВСУ рассказывают, что попытки прорыва были обречены на провал, поскольку российская армия применила некое «секретное вооружение». Украинские бойцы сообщили, что оказались под внезапными ударами и взрывами, которые не сопровождались характерным ревом авиации и звуками работы артиллерии. По мнению источников из среды военных экспертов, «неизвестным российским оружием» оказались мины ПТКМ-1Р, выпускаемых с 2020 года – их еще называют «прыгающими».

Вероятнее всего, бронетехнику украинской армии загнали на территорию, на которой были установлены данные мины. ПТКМ-1Р способны поразить бронетехнику противника на расстоянии до 50 метров. Мины оснащены специальными датчиками, которые улавливают движения бронетехники, автомобилей или людей на расстоянии до 250 метров. При приближении бронетехники «прыгающие мины» поражают наиболее уязвимые места цели.