В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
22 минуты назад

Кадыров показал, кто контролирует Северодонецк

Алиса Селезнёва

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеокадры чеченских бойцов, на которых они идут по Северодонецку и общаются с жителями, и показал, под чьим контролем находится город.

Кадыров показал, кто контролирует Северодонецк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На этих кадрах мы можем видеть Северодонецк, который по заверениям украинских СМИ, якобы находится под контролем ВСУ», - отметил глава Чечни.

По его словам, чеченские бойцы «прогулялись по центральному проспекту города и окрестностям в поисках хотя бы одного представителя украинской армии».

«К несчастью, поиски не увенчались успехом. Даже на окраинах Северодонецка царит тишина и покой. Люди понемногу выходят на улицы, жизнь возвращается в мирное русло. А нациков, бандеровцев и шайтанов и след простыл», - заметил Рамзан Кадыров.

На опубликованных им кадрах чеченские бойцы в камуфляже, шлемах и с оружием идут по улицам Северодонецка и общаются с сидящими на лавочке у одного из домов местными жителями. Также на видео они здороваются с катающимся на самокате молодым человеком и разговаривают с семьей с маленьким ребенком.

Глава Чечни подчеркнул, что жители города встречают российских военнослужащих «с распростертыми объятиями».

«В этом и заключается основной замысел проводимой СВО», - констатировал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители