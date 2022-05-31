Кадыров показал, кто контролирует Северодонецк

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеокадры чеченских бойцов, на которых они идут по Северодонецку и общаются с жителями, и показал, под чьим контролем находится город.

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«На этих кадрах мы можем видеть Северодонецк, который по заверениям украинских СМИ, якобы находится под контролем ВСУ», - отметил глава Чечни.

По его словам, чеченские бойцы «прогулялись по центральному проспекту города и окрестностям в поисках хотя бы одного представителя украинской армии».

«К несчастью, поиски не увенчались успехом. Даже на окраинах Северодонецка царит тишина и покой. Люди понемногу выходят на улицы, жизнь возвращается в мирное русло. А нациков, бандеровцев и шайтанов и след простыл», - заметил Рамзан Кадыров.

На опубликованных им кадрах чеченские бойцы в камуфляже, шлемах и с оружием идут по улицам Северодонецка и общаются с сидящими на лавочке у одного из домов местными жителями. Также на видео они здороваются с катающимся на самокате молодым человеком и разговаривают с семьей с маленьким ребенком.

Глава Чечни подчеркнул, что жители города встречают российских военнослужащих «с распростертыми объятиями».

«В этом и заключается основной замысел проводимой СВО», - констатировал он.