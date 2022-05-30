РБК: российский ОПК столкнулся с проблемами из-за санкций

Оборонщики столкнулись с нехваткой запасных частей, пишет РБК. Не хватает среди прочего двигателей для судов, самолетов и вертолетов, электроники, комплектующих для танковых систем управления огнем и навигационных систем. Их раньше привозили из-за рубежа, например, по данным портала журналистских расследований Disclose, некоторые российские истребители Су-30 и МиГ-29 оснащены французскими навигационными системами.
При этом, как подчеркнули в Ростехе, «импортозамещать» все комплектующие не планируется, производители будут в том числе договариваться с альтернативными поставщиками или использовать механизм параллельного импорта.
Комментирует заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.
Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД
«В части электроники — и это не секрет — еще с советских времен мы зависели от Запада. По-прежнему, наверняка, есть узкие места, но есть и возможности заменить западную электронику электроникой с Востока, из Китая. Где это наиболее востребовано? Я предполагаю, что в средствах разведки. Очевидно, что нам не хватает дронов, приборов ночного видения, инфракрасных приборов, оптики для снайперского вооружения. Все это выпускается и в России, вопрос в качестве, технических характеристиках, вот и все. Подлатать дыры можно будет в этом году за счет других поставщиков, а чтобы полностью заместить понадобятся десятилетия, а может и десятилетий не хватить».
В концерне Калашникова, который производит оружие, изучили риски на фоне санкций и выяснили, что предприятия могут недополучить многих комплектующих, около 80% из которых ранее привозили из-за рубежа.
Также есть проблема с ремонтом и заменой импортного оборудования, говорит исполнительный директор Союза оружейников России Владимир Жихарев.
Владимир Жихарев, исполнительный директор Союза оружейников России
«Один из главных рисков — это наличие импортного станочного оборудования при производстве нашей продукции. То оборудование, которое было закуплено в свое время, имеет достаточно длинные сроки эксплуатации, и на протяжении 10-15 лет вполне возможно, что не потребуется его замена, возможно работать на этом оборудовании. Что касается рисков дистанционного отключения, российская промышленность сталкивалась с этой проблемой еще в 2014 году, и очень многие компании готовы к этим рискам. Все, что связано с организационными управленческими рисками, — это товарные знаки, запрет использования лицензий и так далее, сейчас наши респонденты также оценили по самой минимальной планке. Остаются риски непоставки ресурсных частей, из-за рубежа закупали отдельные элементы для производства. И самый тяжелый риск, который пока еще не пройден, — это логистические риски, риски невозможности доставки произведенной продукции заказчику оружия, это же очень большой спектр, начиная от маломощного оружия, пневматического оружия, и заканчивая классическим огнестрельным оружием. Так вот, с точки зрения классического огнестрельного оружия, здесь проблемы с точки зрения производства минимальные. По некоторым направлениям, допустим, пневматическому оружию, из-за того, что там используется достаточно большое количество импортных комплектующих, могут по отдельным видам пневматического оружия возникнуть перебои в поставке».
В пресс-службе единственного в России производителя танков «Уралвагонзавода» сообщили РБК, что предприятия стабильно работают и даже наращивают объем выпускаемой продукции. При этом представитель профсоюза завода рассказывал изданию URA.ru в начале апреля, что предприятие столкнулось с нехваткой комплектующих из-за перехода на импортозамещение.