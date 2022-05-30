РБК: российский ОПК столкнулся с проблемами из-за санкций

«Один из главных рисков — это наличие импортного станочного оборудования при производстве нашей продукции. То оборудование, которое было закуплено в свое время, имеет достаточно длинные сроки эксплуатации, и на протяжении 10-15 лет вполне возможно, что не потребуется его замена, возможно работать на этом оборудовании. Что касается рисков дистанционного отключения, российская промышленность сталкивалась с этой проблемой еще в 2014 году, и очень многие компании готовы к этим рискам. Все, что связано с организационными управленческими рисками, — это товарные знаки, запрет использования лицензий и так далее, сейчас наши респонденты также оценили по самой минимальной планке. Остаются риски непоставки ресурсных частей, из-за рубежа закупали отдельные элементы для производства. И самый тяжелый риск, который пока еще не пройден, — это логистические риски, риски невозможности доставки произведенной продукции заказчику оружия, это же очень большой спектр, начиная от маломощного оружия, пневматического оружия, и заканчивая классическим огнестрельным оружием. Так вот, с точки зрения классического огнестрельного оружия, здесь проблемы с точки зрения производства минимальные. По некоторым направлениям, допустим, пневматическому оружию, из-за того, что там используется достаточно большое количество импортных комплектующих, могут по отдельным видам пневматического оружия возникнуть перебои в поставке».