В Харькове заявили о формировании нового подразделения «Азов»

Украинские власти объявили о формировании нового подразделения сил спецопераций «Азов» (ранее одноименный полк «Азов» был признан в РФ националистическим и экстремистским и запрещен). Как сообщает «МК», командиром нового подразделения стал Анатолий Сидоренко.
О создании нового формирования заявили в Харькове 29 мая. В обращении говорится, что «бойцы подразделения уже выполняют боевые задания в Харьковской области».
Напомним, что прежний «Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе из добровольцев и вошел в состав Нацгвардии Украины. Подразделение понесло большие потери весной 2022 года в процессе освобождения города Вооруженными силами РФ.
Значительное число бойцов в течение почти трех месяцев оставались на территории завода «Азовсталь». С середины мая полк постепенно прекращал сопротивление, а военные группами начали сдаваться в плен. Как сообщало Минобороны РФ, всего с 16 мая сдались более 2,4 тыс. военных, которые находились на «Азовстали».