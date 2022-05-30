В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
26 минут назад

В Харькове заявили о формировании нового подразделения «Азов»

Елена Прошина

Украинские власти объявили о формировании нового подразделения сил спецопераций «Азов» (ранее одноименный полк «Азов» был признан в РФ националистическим и экстремистским и запрещен). Как сообщает «МК», командиром нового подразделения стал Анатолий Сидоренко.

В Харькове заявили о формировании нового подразделения «Азов»
Фото: ТАССТАСС

О создании нового формирования заявили в Харькове 29 мая. В обращении говорится, что «бойцы подразделения уже выполняют боевые задания в Харьковской области».

Кадыров охарактеризовал командиров «Азова»*

Напомним, что прежний «Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе из добровольцев и вошел в состав Нацгвардии Украины. Подразделение понесло большие потери весной 2022 года в процессе освобождения города Вооруженными силами РФ.

Значительное число бойцов в течение почти трех месяцев оставались на территории завода «Азовсталь». С середины мая полк постепенно прекращал сопротивление, а военные группами начали сдаваться в плен. Как сообщало Минобороны РФ, всего с 16 мая сдались более 2,4 тыс. военных, которые находились на «Азовстали».

Армия,Анатолий Сидоренко,Минобороны России,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители