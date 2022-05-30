В Харькове заявили о формировании нового подразделения «Азов»

Украинские власти объявили о формировании нового подразделения сил спецопераций «Азов» (ранее одноименный полк «Азов» был признан в РФ националистическим и экстремистским и запрещен). Как сообщает «МК», командиром нового подразделения стал Анатолий Сидоренко.

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О создании нового формирования заявили в Харькове 29 мая. В обращении говорится, что «бойцы подразделения уже выполняют боевые задания в Харьковской области».

Напомним, что прежний «Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе из добровольцев и вошел в состав Нацгвардии Украины. Подразделение понесло большие потери весной 2022 года в процессе освобождения города Вооруженными силами РФ.