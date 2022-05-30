Помощник Кадырова назвал «цель номер один» в Донбассе

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил провести встречу членам батальона Джохара Дудаева, который, по некоторой информации, может находиться в районе Северодонецка в Донбассе. По его словам, они являются «целью номер один», передает РИА Новости.
Алаудинов рассказал, что неоднократно получал данные о том, что батальон Дудаева находился на той стороне.
«Если там кто-то есть из представителей нашей национальности, но вряд ли настоящий чеченец на той стороне будет, но если он там есть, он является нашей "целью номер один" и мы будем искать, где бы они ни находились, и решать вопрос, чтобы они не мешали людям жить», — подчеркнул помощник главы республики.
Он добавил, что спецподразделение «Ахмат» располагается в районе Северодонецка и в самом городе. Помощник Кадырова предложил членам «батальона Дудаева» подойти хотя бы к одной позиции и проявить себя. «Для нас это вопрос чести, и мы их найдем однозначно», — подчеркнул Алаудинов.