Россия обвинила США в демонизации российских военных

Заявления Вашингтона о геноциде мирного населения Украины со стороны российских военных сил — попытка дискредитации армии РФ. Такое заявление сделали в посольстве РФ, сообщает портал «Известия».
Как говорится в сообщении, сотрудники посольства обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy. Авторы доклада обвиняют военные силы РФ в разжигании геноцида на территории Украины.
«Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил», — говорится в комментарии ведомства в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Кроме того, сотрудники посольства обратились к гражданам США с призывом обратить внимание на действия украинских боевиков, которые «отбирают у мирных жителей деньги и автомобили, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию». В сообщении уточняется, что все свои действий они выдают за «нужды теробороны».
Ранее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные готовят провокацию с применением химического оружия в Сумах. Позже они планируют обвинить в этом инциденте армию РФ, уверен он.