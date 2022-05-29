В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
5 минут назад

Россия обвинила США в демонизации российских военных

Елена Прошина

Заявления Вашингтона о геноциде мирного населения Украины со стороны российских военных сил — попытка дискредитации армии РФ. Такое заявление сделали в посольстве РФ, сообщает портал «Известия».

Россия обвинила США в демонизации российских военных
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, сотрудники посольства обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy. Авторы доклада обвиняют военные силы РФ в разжигании геноцида на территории Украины.

«Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил», — говорится в комментарии ведомства в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Кроме того, сотрудники посольства обратились к гражданам США с призывом обратить внимание на действия украинских боевиков, которые «отбирают у мирных жителей деньги и автомобили, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию». В сообщении уточняется, что все свои действий они выдают за «нужды теробороны».

Ранее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные готовят провокацию с применением химического оружия в Сумах. Позже они планируют обвинить в этом инциденте армию РФ, уверен он.

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители