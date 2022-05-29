Россия обвинила США в демонизации российских военных

Кроме того, сотрудники посольства обратились к гражданам США с призывом обратить внимание на действия украинских боевиков, которые «отбирают у мирных жителей деньги и автомобили, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию». В сообщении уточняется, что все свои действий они выдают за «нужды теробороны».