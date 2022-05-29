Стало известно о масштабной провокации украинских военных

Военные силы Украины готовят провокацию с использованием химического оружия, в которой позже намерены обвинить армию России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.
По его словам, что эту информацию он получил от пленных украинских солдат.
«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации», — сказал Мизинцев.
Он рассказал, что ВСУ планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировать российскую армию на нанесение ответного удара, а после — взорвать емкости с химическими веществами. Мизинцев выразил уверенность, что журналисты иностранных информационных агентств используют фото- и видеоматериалы для подтверждения версии Украины.
При этом генерал подчеркнул, что Украина не собирается проводить эвакуацию мирного населения перед данной операцией. Он уверен, что это делается для получения «максимального резонанса».
Мизинцев считает, что фейковые новости на эту тему Киев опубликует в ближайшее время, используя западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы и медиа-платформы.