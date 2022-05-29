Стало известно о масштабной провокации украинских военных

Военные силы Украины готовят провокацию с использованием химического оружия, в которой позже намерены обвинить армию России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.

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По его словам, что эту информацию он получил от пленных украинских солдат.

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации», — сказал Мизинцев.

Он рассказал, что ВСУ планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировать российскую армию на нанесение ответного удара, а после — взорвать емкости с химическими веществами. Мизинцев выразил уверенность, что журналисты иностранных информационных агентств используют фото- и видеоматериалы для подтверждения версии Украины.

При этом генерал подчеркнул, что Украина не собирается проводить эвакуацию мирного населения перед данной операцией. Он уверен, что это делается для получения «максимального резонанса».