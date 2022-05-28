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1 час назад

Финляндия собралась разместить 64 истребителя рядом с российской границей

Lenta.ru

Финляндия собирается разместить 64 истребителя F-35 в 150 километрах от российской границы. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает портал Avia.pro.

Финляндия разместит десятки F-35 рядом с российской границей
Фото: ReutersReuters

По сведениям издания, финское минобороны планирует расположить боевые самолеты в городе Рованиеми. Утверждается, что такое решение на фоне подготовки Финляндии к вступлению в НАТО будет свидетельствовать о конфронтации с Россией.

Финляндия приняла решение по вопросу вступления в НАТО

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. По словам главы правительства, это решение является историческим.

«Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», — добавил глава государства.

Армия,НАТО,
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