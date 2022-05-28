Германия снизила до минимума поставки оружия Украине

Правительство Германии свело к минимуму поставки вооружений на Украину за последние девять недель. Об этом в субботу сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы.

Фото: Reuters Reuters

По информации издания, Германия с конца марта не поставляла сколько-нибудь значительных легких вооружений Киеву. Так, в период с 30 марта по 26 мая Украине было передано всего две партии вооружений со стороны властей ФРГ. В обоих случаях речь шла лишь о небольшой технике. Согласно списку, в середине мая Германия поставила Киеву 3 тыс. противотанковых мин и еще 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия. До сих пор канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ), как отмечает газета, отказывался поставлять Киеву танки и бронетранспортеры, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО.

Видео дня

В свою очередь представитель Минобороны ФРГ заявила изданию, что "информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена".

"Поэтому я прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить детали", - сказала она.

Вместе с тем указывается, что другая поставка германского вооружения, отличная от майской, прибыла на Украину на месяц раньше. Однако в ней, как пишет газета, находились только запчасти для пулеметов, "средства воспламенения", детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, подрывные заряды и мины.

По данным украинской стороны, как подчеркивает Welt am Sonntag, последняя поставка зенитных и противотанковых средств из ФРГ состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. Она включала 2 тыс. ракет для ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 1,5 тыс. ПЗРК "Стрела". Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все же есть. Таким образом, помимо переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и противотанковых средств украинская армия нуждается также в противокорабельных ракетах типа Harpoon. Киев, по информации издания, подтвердил это в последних письмах министру обороны Германии Кристине Ламбрехт (СДПГ) от 9 апреля и 1 мая. Германия пока не выполнила эти просьбы, хотя Шольц публично пообещал дальнейшие поставки вооружений на Украину.