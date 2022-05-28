В Германии выдали военную тайну НАТО об Украине

Статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер раскрыла информацию по поставкам оружия Украины. Об этом она заявила в ходе одного из интервью.

Фото: Sonaz/Wikipedia Sonaz/Wikipedia

Так, Мёллер заявила, что это единая позиция как федерального правительства Германии, так и всех стран Запада — не поставлять на Украину БМП (боевая машина пехоты) и танки западных моделей.

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.