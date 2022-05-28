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1 час назад

В Германии выдали военную тайну НАТО об Украине

Газета.Ru

Статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер раскрыла информацию по поставкам оружия Украины. Об этом она заявила в ходе одного из интервью.

В Германии выдали военную тайну НАТО об Украине
Фото: Sonaz/WikipediaSonaz/Wikipedia

Так, Мёллер заявила, что это единая позиция как федерального правительства Германии, так и всех стран Запада — не поставлять на Украину БМП (боевая машина пехоты) и танки западных моделей.

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Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,НАТО,
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