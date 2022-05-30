В США рассказали о РСЗО для Украины

«Белый дом и министерство обороны все еще обсуждают вопрос о том, отправлять ли какие-либо РСЗО на Украину. Это привело бы к тому, что российская территория оказалась бы в пределах досягаемости украинских военных, что потенциально могло бы привести к обратным последствиям», — пишет издание.