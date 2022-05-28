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52 минуты назад

В ЛНР обвинили ВСУ в распространении туберкулеза с беспилотника

Газета.Ru

Министерство госбезопасности Луганской народной республики (ЛНР) объявило о возбуждении уголовного дела из-за использования военными Украины запрещенных методов ведения боевых действий, передает РИА «Новости». Согласно заявлению ведомства, речь идет об использовании БПЛА для распространения туберкулеза.

В ЛНР обвинили ВСУ в распространении туберкулеза с беспилотника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, соответствующий инцидент произошел в начале ноября 2020 года, военные ВСУ с помощью летательного аппарата распространили агитационные листовки над селом Степное. Впоследствии на листовках были обнаружены опасные штаммы туберкулеза. По выводам следствия, заражение объектов было произведено искусственным путем.

При этом в МГБ ЛНР отдельно подчеркнули, что к инциденту причастны около шести неустановленных лиц. В настоящее время правоохранительные органы республики занимаются поиском всей необходимой информации по подозреваемым.

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