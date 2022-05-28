В ЛНР обвинили ВСУ в распространении туберкулеза с беспилотника

Министерство госбезопасности Луганской народной республики (ЛНР) объявило о возбуждении уголовного дела из-за использования военными Украины запрещенных методов ведения боевых действий, передает РИА «Новости». Согласно заявлению ведомства, речь идет об использовании БПЛА для распространения туберкулеза.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечается, соответствующий инцидент произошел в начале ноября 2020 года, военные ВСУ с помощью летательного аппарата распространили агитационные листовки над селом Степное. Впоследствии на листовках были обнаружены опасные штаммы туберкулеза. По выводам следствия, заражение объектов было произведено искусственным путем.