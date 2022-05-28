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56 минут назад

США восполнят запасы «утилизированных» на Украине Stinger лишь в 2026 году

Lenta.ru

Армия США заключила с компанией Raytheon контракт на производство 1300 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger на общую сумму 624,6 миллиона долларов. Об этом сообщает Defense News.

Стало известно, когда США восполнят запасы переданных Украине Stinger
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Датой завершения соглашения называется 30 июня 2026 года. Произведенные изделия должны восполнить запасы армии США ракет Stinger, ранее переданных Украине в качестве военной помощи (в количестве 1400 единиц) и там «утилизированных» в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

Издание отмечает, что новые ПЗРК получат модернизированную головку самонаведения, оснащенную инфракрасным и ультрафиолетовыми датчиками для обнаружения целей.

В марте пилот российского ударного вертолета Ка-52 рассказал о технике ухода от американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

В том же месяце помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш сообщил, что производство переносных ПЗРК Stinger можно нарастить.

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