В России отменили возрастной предел для службы по контракту

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Ранее закон оговаривал, что первый армейский контракт россияне могут заключить в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Теперь россияне и иностранцы возрастом до 50 лет смогут заключать контракт на прохождение военной службы солдатами и сержантами.

В среду Госдума приняла законопроект сразу в трех чтениях. В этот же день его одобрил Совет Федерации.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что для эксплуатации вооружений техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Зачастую это люди 40-45 лет. Разработчики также полагают, что отмена возрастного лимита поможет привлечь специалистов на военную службу по контракту. Речь идет о гражданских медиках, инженерах, связистах и тд.