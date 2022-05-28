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56 минут назад

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской области

ТК «Звезда»

В Запорожской области в районе населенного пункта Орехово российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской области
Фото: тк звездатк звезда

Также за сутки 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской области, Луганской Народной республики и Николаевской области. При этом, по данным оборонного ведомства, в их числе был сбит БПЛА «Байрактар ТБ-2».

Напомним, Министерство обороны России показало видео ведения боя подразделением Воздушно-десантных войск РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Российские десантники во время наступательных боевых действий подавили сопротивление опорного пункта украинской армии, находящегося на выгодной высоте.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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