Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области в районе населенного пункта Орехово российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

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Также за сутки 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской области, Луганской Народной республики и Николаевской области. При этом, по данным оборонного ведомства, в их числе был сбит БПЛА «Байрактар ТБ-2».