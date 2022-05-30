Северодонецкий котел: Украинцы разгадали формулу успеха русского оружия

Украинское командование может рассмотреть вопрос отхода из Северодонецка, чтобы избежать окружения. Об этом в эфире бесконечного украинского телемарафона заявил ставленник Киева на Луганщине, глава жовто-блакiтной областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам,

Фото: ТАСС ТАСС

«Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как прочат аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, - придется отойти».

Видео дня

Не совсем понятно, что имел в виду Гайдай, когда говорил об «эвакуации». Это слово у многих громадян с легкой руки Зеленского ассоциируется с пленом. Как пояснил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, «Мы перерезали абсолютно все пути сообщения, по которым они (ВСУ) могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию».

Кстати, согласно карте боевых действий американского Института изучения войны (ISW), единственная трасса Лисичанск-Бахмут была блокирована, как минимум, с 26 мая. Остались грунтовые дороги, но они разбиты. Есть мнение, что «форточка» оставлена специально, чтобы минимизировать разрушения городов в ходе прямого штурма. Короче, пусть уходят, но только без танков и артиллерии.

Ситуация для ВСУ критическая, но Гайдай продолжает вешать лапшу на уши ура-патріотичних громадян, что Северодонецк еще «не отрезан, бои продолжаются в окрестностях». Впрочем, глава ОВА все-таки признал, что «Россияне вошли в район гостиницы «Мир» и автовокзала». Это означает, что наружная линия обороны города прорвана и фактически идет зачистка его восточной части.

А тем временем агентура MI-6 передала в офис президента и Генштабу ВСУ актуальные разведданные о раскладе сил на фронтах. Англичане сообщили «Зе-команде», что российские войска перебрасывают дополнительные силы на Бахмутское направление. По их информации, на Попасную направляется 200 единиц тяжелой техники и несколько батальонных тактических групп.

Плохо это для Киева потому, что занятие нашими войсками Бахмута рушит планы ВСУ по созданию новой линии обороны по маршруту Северск-Соледар-Бахмут. Значит, придется драпать до Краматорска-Славянска, но и здесь зацепиться особо не получится. С юга зияет дыра аж до Горловки, если не считать небольшие населенные пункты. Впрочем, украинский Генштаб и местные администрации называют развал обороны «перегруппировкой».

«Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Большинство Лимана не контролируется украинскими военными. Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Противник сейчас находится на территории Светлодарской общины», - сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Однако западные эксперты удивлены, что Лиман так быстро пал.

Они привыкли к «незначительным» успехам ВС РФ и ожидали длительной осады. Даже на Украине уже слышатся голоса правдорубов, что фронт сыпется из-за отсутствия реальной армии, тогда как согнанные со всей страны отряды теробороны являют собой пушечное мясо.

Отметим, что впервые сам Зеленский в интервью крупнейшему нидерландскому телеканалу NOS вполне трезво оценил военную ситуацию в Донбассе. «На востоке Украины есть риски, вызовы, есть шаги по желанию со стороны российской армии окружить нашу, есть большое увеличение военной техники и людей со стороны РФ, есть концентрированный контингент группировки: артиллерия, танки, броня, техника», - сказал лидер «незалежной».

Судя по всему, в «незалежной» у очень многих, включая верхушку, начинают мозги становиться на место. Правда, захисник незалежності № 1 все равно капризничает, топает ножками, требует, чтобы слушались только его. Подается это так, что есть высшие политические цели. Дошло до того, что главкома Залужного в его конфликте с Зеленским стали поддерживать жовто-блакiтные журналисты со словами «клоун уже всех достал».

В частности, главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов, по сути, открытым текстом призвал военных к неповиновению президенту-самодуру и самим выйти из замыкающего окружения, а не ждать команды трусливых генералов.

«Слуга народа» Марьяна Безуглая, та самая, которая призывала к расстрелам солдат ВСУ, визгливо потребовала на сей раз «крови» Бутусова. Типа, правдоруб льет воду на мельницу врага. Но что важно: в «незалежной» просто ошалели от этой идеи, совпавшей по времени с травлей в украинских СМИ Киссинджера.

Люди в укрнете начали писать, что в стране наступает самая настоящая «Зе-автократия». Значит, в Донбассе и впрямь все совсем плохо, если «гарант» истерит. По сути, главред «Цензора» выразил адекватную мысль, что «отступление» лучше, чем «разгром». Доклад Залужного в офис президента о скором окружении группировки ВСУ на Северодонецком направлении 28 мая подтвердили в Институте изучения войны. Они – что, тоже являются агентами Кремля?

На фоне видеообращений бойцов теробороны в формате «нас бросили в мясорубку» снижает рейтинг власти вообще и идет разобщение в обществе, тогда как для перемоги нужна, напротив, сплоченность. Интернет-ресурс «XU_kraine» отметил, что попытка медийщиков ОП замолчать тяжелейшие проблемы на фронте может стоить «Зе-команде» власти, в том числе из-за недоверия к официальным источникам информации.

Между тем, в укрнете сейчас консолидируется точка зрения на ситуацию на фронтах. Все больше солдат и офицеров в своих блогах и на страничках соцсетей делятся своими взглядами на формулу успеха армии России. Они считают, что «русская арта (артиллерия) в отличие от украинской не испытывает снарядного голода и может параллельно высокоточным ударам устраивать для ВСУ настоящий "огневой вал"».

Все чаще в жовто-блакiтных соцсетях делают следующий вывод: да, Запад прислал десятки тысяч «Джевелинов» и «Стингеров», но это ничто по сравнению с тысячами гаубиц и РСЗО российской армии, дополненных простыми, дешевыми, но эффективными беспилотниками «Орлан». Эта связка позволяет наступающим частям бить по расположениям ВСУ с безопасного расстояния и предельно точно. И что важно, качество ведения боевых действий у русских с каждым днем улучшается, тогда как украинская армия, напротив, деградирует и теряет кадровых военных, замещая их пушечным мясом.

Когда Зеленский и Арестович рассказывают сказки о том, что «Запад поможет выиграть кампанию», в окопах этому не верят. Там справедливо считают, что никакие заокеанские и европейские военные поставки не способны заменить десятки тысяч тонн снарядов и сотни «Орланов», которые ежедневно производит промышленность России и расходует ее армия.