Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» по мишени в Белом море

Фрегат «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря успешно поразил мишень «Цирконом» на расстоянии одной тысячи километров в Белом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

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«Сегодня головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», — рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что стрельба прошла в рамках испытания новых видов вооружений. В Минобороны отметили, что полет соответствовал западным параметрам.