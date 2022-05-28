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57 минут назад

Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» по мишени в Белом море

Lenta.ru

Фрегат «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря успешно поразил мишень «Цирконом» на расстоянии одной тысячи километров в Белом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» по мишени в Белом море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», — рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что стрельба прошла в рамках испытания новых видов вооружений. В Минобороны отметили, что полет соответствовал западным параметрам.

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Ранее стало известно, что в России начали создание нового берегового ракетного комплекса (БРК) под гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон». У нового комплекса будет возможность поражать не только надводные цели, но и наземные.

Армия,Минобороны России,
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