Испания планирует разместить в Латвии зенитные ракетные комплексы

Правительство Испании может увеличить свой контингент на востоке Европе в рамках миссий НАТО и планирует разместить в Латвии зенитные ракетные комплексы NASAMS. Об этом сообщила в субботу газета El País со ссылкой на правительственные источники.

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По ее информации, размещение NASAMS также будет подразумевать увеличение численности испанских военных в Латвии на 90-100 человек.

Испания с 2017 года участвует в программе НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе. В марте текущего года правительство королевства довело численность своих военных на базе в Латвии до 500.

Газета отмечает, что решение властей Испании по поводу комплексов NASAMS будет принято на фоне предстоящей в конце июня встречи глав государств и правительств стран НАТО в Мадриде. Руководство королевства хотело, чтобы в преддверии саммита президент США Джо Байден в первый раз принял в Белом доме испанского премьера Педро Санчеса. Однако в итоге было решено устроить встречу на полях саммита.

Американский лидер должен прибыть в Мадрид из Баварии, где 28 июня завершится саммит Группы семи, и ожидается, что он посетит ужин с участием испанского монарха Филиппа VI. На встрече в королевстве будут около сорока глав государств и правительств. В частности, кроме лидеров стран НАТО, в Мадрид прибудут представители Швеции и Финляндии. Также планируется присутствие руководителей Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.