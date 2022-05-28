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27 минут назад

СМИ: Испания планирует разместить в Латвии свои зенитные ракетные комплексы

Газета.Ruиещё 1

Правительство Испании может увеличить свой контингент на востоке Европе в рамках миссий НАТО и планирует разместить в Латвии зенитные ракетные комплексы NASAMS. Об этом сообщила в субботу газета El País со ссылкой на правительственные источники.

Испания планирует разместить в Латвии зенитные ракетные комплексы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее информации, размещение NASAMS также будет подразумевать увеличение численности испанских военных в Латвии на 90-100 человек.

Испания с 2017 года участвует в программе НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе. В марте текущего года правительство королевства довело численность своих военных на базе в Латвии до 500.

Газета отмечает, что решение властей Испании по поводу комплексов NASAMS будет принято на фоне предстоящей в конце июня встречи глав государств и правительств стран НАТО в Мадриде. Руководство королевства хотело, чтобы в преддверии саммита президент США Джо Байден в первый раз принял в Белом доме испанского премьера Педро Санчеса. Однако в итоге было решено устроить встречу на полях саммита.

Американский лидер должен прибыть в Мадрид из Баварии, где 28 июня завершится саммит Группы семи, и ожидается, что он посетит ужин с участием испанского монарха Филиппа VI. На встрече в королевстве будут около сорока глав государств и правительств. В частности, кроме лидеров стран НАТО, в Мадрид прибудут представители Швеции и Финляндии. Также планируется присутствие руководителей Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Ожидается, что в Мадриде будет подписано соглашение о сотрудничестве с ЕС, который только что утвердил свою первую оборонную стратегию.

Армия,В мире,Педро Санчес,Джозеф Байден,НАТО,ЕС,
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