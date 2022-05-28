ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию республики

Украинские военные за сутки обстреляли территорию ЛНР четыре раза. Об этом в субботу сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по н.п. Сватово, Кременная с применением тактических ракетных комплексов "Точка-У" (3 ракеты) и минометов калибром 120 мм (32 мины). В результате обстрела н.п. Сватово погибло три и ранено 15 мирных жителей", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что ПВО сил республики сбили три ракеты "Точки-У", которые были выпущены украинской армией по Сватову.