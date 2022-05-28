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2 минуты назад

Источник: ВС России применили систему ТОС-2 "Тосочка" на харьковском направлении

ТАССиещё 3

Российские военные применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Российские военные применили новейшую систему ТОС-2 «Тосочка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ "обкатывают" многие военные новинки.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в интернете можно было увидеть только видеокадры эффективного применения в Донбассе ТОС-1А "Солнцепек" против украинских подразделений.

ТОС-2 "Тосочка" - "наследница" тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своей предшественницы она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

Российские военные впервые применили ТОС-2 в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

Армия,Верховный суд,
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