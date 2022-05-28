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46 минут назад

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

ТАССиещё 1

Пограничная служба ФСБ России четко действует на участках госграницы в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса, выявляет боевиков, помогает в пропуске эвакуированных из Донбасса и с Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу в поздравлении с Днем пограничника.

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава Пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий - речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, - а также последовательную работу службы по выявлению боевиков неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам, всем, кто ищет на территории России спасения и защиты", - сказал глава государства.

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Путин добавил, что также ждет от пограничников "эффективного, профессионального решения всего комплекса других, крайне ответственных задач, возложенных на пограничную службу, в том числе в области обеспечения экономической безопасности страны".

Президент обратил внимание, что стоящие перед пограничниками задачи особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на Россию, наращивания военного потенциала НАТО непосредственно у рубежей страны.

По словам Путина, ратная служба требует от пограничников мужества, стойкости и бдительности.

"Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли. Ваша ратная служба всегда была и трудной, и почетной, требовала от каждого мужества, стойкости, высокой и постоянной бдительности, готовности преградить путь любому врагу", - сказал президент в видеопоздравлении по случаю праздника.

Он отметил, что россияне помнят и чтят "подвиги всех поколений воинов-пограничников, тех, кто нес службу в дозорах и на сторожевых линиях, гарнизонах рубежных крепостей, в подразделениях пограничной стражи".

Президент также напомнил, что "в июне 1941 года бойцы советских пограничных застав бесстрашно приняли первый жестокий и неравный бой, а затем доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах".

"Они выполняли специальные и особо важные задания, внесли огромный вклад в окончательный и полный разгром агрессора, искоренение бандеровцев, других приспешников нацистов, уничтожение бандитского националистического подполья", - добавил Путин.

"Убежден, что вы, как и прежде, будете действовать решительно и твердо, с честью выполняя воинский, патриотический долг перед Родиной и народом России", - заключил глава государства.

Он пожелал пограничникам и их семьям здоровья, успехов и благополучия.

Армия,Владимир Путин,НАТО,ФСБ,
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