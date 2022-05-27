Турция испытала аналог С-400

«Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа. Мы построим наше будущее вместе с вами», - написал глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в твиттере.

Систему Siper планируют поставить на боевое дежурство турецкой армии в 2023 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что намерен создать оборонный сектор, способный удовлетворять все потребности вооруженных сил страны. Глава государства отметил, что бюджет проектов турецкой оборонной промышленности увеличился с 5,5 млрд до 75 млрд долларов, а годовой оборот сектора возрос с 1 млрд до 10 млрд долларов.