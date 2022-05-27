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28 минут назад

Турция испытала аналог С-400

Вероника Полынина

Турция провела успешное испытание собственной системы ПВО, разрабатываемой в качестве альтернативы российским С-400 и американским Patriot, сообщает РИА «Новости».

Турция испытала аналог С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа. Мы построим наше будущее вместе с вами», - написал глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в твиттере.

Систему Siper планируют поставить на боевое дежурство турецкой армии в 2023 году.

Турция создаст замену российским С-400

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что намерен создать оборонный сектор, способный удовлетворять все потребности вооруженных сил страны. Глава государства отметил, что бюджет проектов турецкой оборонной промышленности увеличился с 5,5 млрд до 75 млрд долларов, а годовой оборот сектора возрос с 1 млрд до 10 млрд долларов.

Армия,Исмаил Демир,Реджеп Эрдоган,
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