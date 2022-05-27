СБУ фиксировала вероятность разработки США биологического оружия на Украине

"Действия американской стороны расцениваются отечественными (украинскими - прим. ТАСС) экспертами как формирование собственной базы данных относительно штаммов патогенов, которые хранятся на украинских объектах, <...> и изучения военными медиками США эффективности применения в конкретных регионах Украины патогенов особо опасных инфекций для создания или модернизации новых видов биологического оружия селективного типа действия (против определенной расы, генотипа, территории рождения или проживания)", - сказано в докладной СБУ о военно-политической активности США на Украине, написанной в 2017 году.