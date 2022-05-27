МО РФ: боевики «Правого сектора»* призывают к геноциду русских в ДНР

Боевики националистического формирования экстремистской организации «Правый сектор»* в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры. При этом они применяют насилие к местным жителям - якобы из-за их лояльности к России. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Мирных граждан под предлогом лояльного отношения к России подвергают физическому насилию, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений», - говорится в сообщении.

Мизинцев подчеркнул, что подобные с действия со стороны украинских националистов являются актами террора, а все причастные к ним - военные преступники.

Ранее глава Донецкой народной республики заявил, что некоторые бойцы Вооруженных сил Украины причастны к пыткам и чудовищным преступлениям против мирных граждан. Он не стал вдаваться в подробности историй таких преступлений, сказав, что их очень много и все они поражают своим изуверством и крайней жестокостью.