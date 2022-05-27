Силы ЛНР сбили три ракеты "Точки-У", выпущенные ВСУ по поселку Сватово

ПВО сил Луганской Народной Республики (ЛНР) сбила три ракеты "Точки-У", которые были выпущены Вооруженными силами Украины по поселку Сватово. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.