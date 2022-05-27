Силы ЛНР сбили три ракеты "Точки-У", выпущенные ВСУ по поселку Сватово

ПВО сил Луганской Народной Республики (ЛНР) сбила три ракеты "Точки-У", которые были выпущены Вооруженными силами Украины по поселку Сватово. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Так, сегодня в 18.50, ВСУ выпустили три ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово", - приводится его сообщение в Telegram-канале оборонного ведомства республики.
Ранее в пятницу сообщалось, что из-за удара ВСУ "Точкой-У" по Сватово два человека погибли и восемь получили ранения различной степени тяжести.