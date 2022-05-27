В ДНР могут казнить захваченных в плен иностранных наемников

Трое иностранных наёмников, воевавших на стороне Украины в Донбассе и попавших в плен, могут быть казнены в Донецкой Народной Республике. В отношении них было возбуждено уголовное дело, в настоящее время его расследование завершено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру ДНР.
К обвиняемым с учётом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь, — сказал агентству представитель надзорного ведомства Виктор Гаврилов.
Речь идёт о двух гражданах Великобритании Эндрю Хилле и Шоне Пнэре, а также Садуне Ибрагиме, который является подданным королевства Марокко. Они были взяты в плен весной текущего года в ходе боестолкновений в Донбассе.
Ранее сообщалось, что в ДНР идёт подготовка документов для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» бойцами ВСУ и иностранными наёмниками. Глава республики Денис Пушилин заявил, что он может быть проведён уже до конца лета текущего года.