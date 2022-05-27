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22 минуты назад

В ДНР могут казнить захваченных в плен иностранных наёмников

News.ru

Трое иностранных наёмников, воевавших на стороне Украины в Донбассе и попавших в плен, могут быть казнены в Донецкой Народной Республике. В отношении них было возбуждено уголовное дело, в настоящее время его расследование завершено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру ДНР.

В ДНР могут казнить захваченных в плен иностранных наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К обвиняемым с учётом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь, — сказал агентству представитель надзорного ведомства Виктор Гаврилов.

Речь идёт о двух гражданах Великобритании Эндрю Хилле и Шоне Пнэре, а также Садуне Ибрагиме, который является подданным королевства Марокко. Они были взяты в плен весной текущего года в ходе боестолкновений в Донбассе.

Ранее сообщалось, что в ДНР идёт подготовка документов для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» бойцами ВСУ и иностранными наёмниками. Глава республики Денис Пушилин заявил, что он может быть проведён уже до конца лета текущего года.

Армия,Денис Пушилин,Виктор Гаврилов,
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